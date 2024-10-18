В Херсонской области ввели выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, который вводит единовременную выплату в 400 тыс. рублей для участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт на территории региона, сообщила ТАСС министр труда и социальной защиты населения области Алла Бархатнова.
"Буквально на днях мы подписали указ губернатора от 11 октября об единоразовой выплате нашим ребятам, которые заключили контракт с Минобороны РФ на территории Херсонской области. Выплата - 400 тыс. рублей, мы выполнили поручение президента", - сказала Бархатнова.
Министр уточнила, что выплаты будут начисляться военнослужащим, заключившим контракт не менее чем на год, начиная с 1 августа 2024 года.
"Выплата беззаявительная. Нашему воину, который заключил контракт, не нужно никуда идти, эти списки нам передает военкомат Херсонской области по защищенным каналам. Мы проверяем списки, чтобы не было дублирования с другими субъектами, делаем запрос. Это межведомственный запрос, который отрабатывается очень быстро. И в течение 10 дней после принятия решения выплата переводится на карту нашего воина", - добавила глава Минсоцзащиты региона.