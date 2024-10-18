Замглавы Минфина посоветовал россиянам избавиться от наличной валюты

Замглавы Минфина Моисеев посоветовал россиянам избавиться от наличной валюты
Хранение сбережений в наличной иностранной валюте стало опасным для россиян, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме.
"Наличная иностранная валюта более не является безопасным способом хранения сбережений. Американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых блокнот. Европейцы тоже могут ограничить. А люди все равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе. Кэш - не вариант, покупайте золото, оно у нас есть", - передает слова Моисеева корреспондент "Российской газеты".