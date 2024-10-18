Россиянам объяснили, для чего ЦБ хочет ввести период охлаждения по кредитам

Период охлаждения по потребкредитам – это важный инструмент, повышающий безопасность граждан. После одобрения кредита банк будет заниматься проверкой запроса, чтобы исключить вмешательство мошенников, объяснил в беседе с RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Введение периода охлаждения означает, что клиент банка, получивший одобрение на кредит, получит деньги не сразу, а спустя какое-то время. Так, к примеру, если сумма кредита от 50 до 200 тыс. рублей, ждать придется четыре часа, а если больше 200 тыс. рублей – 48 часов.

Банк в это время будет проводить проверку, чтобы исключить признаки того, что клиент оформляет кредит из-за мошенников, действуя по их указаниям, пояснил эксперт.

«Также, возможно, в неявной форме предполагается, что заемщик, даже если его никто не заставлял брать кредит, во время периода охлаждения может хорошо подумать, сможет ли он обслуживать этот кредит без просрочек или нет, и, если такие сомнения появятся, он может отказаться от кредита», — добавил Лобода.

По сути, Центробанк хочет ввести новую меру в интересах россиян, стремясь обеспечить безопасность сделок, заключил экономист.

Напомним, накануне Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения потребительских кредитов свыше 50 тысяч рублей. Отмечается, что под новые правила не будут попадать ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства. В случае автокредитования деньги должны зачисляться сразу на счет автодилера.