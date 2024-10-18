Работодателей все меньше смущает возраст соискателей 50+

Соискатели в возрасте за 50 лет перестали бояться менять работу. Явным признаком этого является отсутствие зарплатного демпинга с их стороны. За свою работу они хотят такую же зарплату, что и более молодые коллеги.

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За последние три года 41% российских работодателей пересмотрели свои корпоративные требования к возрасту соискателей в сторону увеличения, выяснили в Talantix. Для соискателей сложность заключается в том, что эти требования являются скрытыми, так как трудовое законодательство РФ запрещает дискриминацию по возрасту, поэтому в вакансиях возрастные ограничения не указываются. Это скорее негласные пожелания работодателей, для официального отказа возрастному кандидату подбираются формальные причины, не связанные с возрастом. Но возрастные ограничения встречаются все реже.

Возрастные кандидаты уже почувствовали эти изменения и перестали стесняться своих лет. Если раньше максимальные зарплаты запрашивали соискатели 30-39 лет, то сейчас 40-49-летние кандидаты не снижают зарплатную планку и выставляют уровень доходов в резюме наравне с более молодыми коллегами, выяснили в Superjob.

Некоторые профессионалы становятся только ценнее с возрастом. У врачей и системных администраторов на возраст от 50 лет приходится пик зарплатных ожиданий, отметили в сервисе. Не снижают с возрастом запросы и эйчары, экономисты, юристы, медсестры и сметчики.

"Кандидаты 50+ становятся чаще всего нужны там, где опыт, надежность и глубокие знания превосходят молодость и энтузиазм. В таких случаях возраст становится не барьером, а преимуществом, и 50 лет не является границей для трудоустройства", - рассказывает доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова.

И отмечает, что возрастные кандидаты востребованы в образовании, социальной сфере, медицине. Также не теряют востребованность с возрастом финансовые директора, главные инженеры на производствах, преподаватели и инженеры по охране труда. В ряде случаев можно даже увидеть нижний возрастной ценз по требованиям от 35, от 40 лет, говорит она.

"Эти эксперты благодаря своим накопленным знаниям и опыту могут рассчитывать на зарплатные ожидания, варьирующиеся от 110 до 350 тысяч рублей. Их ценность на рынке труда определяется не только техническими навыками, но и способностью принимать решения, управлять проектами и взаимодействовать с клиентами", - считает Ольга Сапожникова, руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM.

В столице соискатели 50+ могут рассчитывать на достойную оплату. Для них средняя зарплата инженера составляет 120 тыс. рублей, а максимальная доходит до 350 тыс. У менеджеров по продажам средний доход составляет 90-120 тыс. рублей. А максимум находится на отметке 200-330 тыс. рублей. Учителя в среднем претендуют на зарплату 90 тыс. рублей в месяц, максимально - до 150 тыс. рублей. У врачей среднее зарплатное ожидание 150 тыс. рублей в месяц и доходит до 350 тыс.

Если рассматривать соискателей пенсионного возраста, то 40% предприятий и организаций принимает их на работу на общих основаниях, еще 27% - на отдельные должности. Чаще всего речь идет об ограничениях найма на те должности, где требуется физическая сила. По России в целом у 44% работодателей принимают сотрудников пенсионного возраста на работу на общих основаниях. В ближайшие годы более половины населения будет в возрасте 40+, говорит Екатерина Каштанова. И это уже отражается на рынке труда, сотрудники будут становиться все старше.