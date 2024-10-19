$96.42-0.73104.86-0.90
Почта

Раскрыты схемы обмана и прайс-лист фейковых компьютерных мастеров

Ставшие жертвой компьютерного мастера-мошенника россияне обнаружили на забытом внешнем жестком диске информацию, связанную с деятельностью таких мастеров. Об этом сообщает Telegram-канал "Бэкдор".

Раскрыты схемы обмана и прайс-лист фейковых компьютерных мастеров
© Газета.Ru

Среди найденных данных были прайс-листы, инструкции по вредоносным действиям и архивы со скриптами и вирусами. Выяснилось, что мошенники не только завышают стоимость своих услуг, но и активно используют скрытые методы обмана клиентов.

Так, они запускают деструктивные скрипты, включая вирусы и трояны, в рабочей системе, чтобы вынудить пользователей платить за ремонт ПК, который иногда даже может обойтись дороже нового компьютера. В случае отказа от дополнительных услуг, мошенники могут оставить в системе вредоносное ПО, которое активируется через несколько часов или дней, что вынудит жертву снова обращаться за помощью.

"Запускаешь от админа (с правами администратора — "Газета.Ru") при клиенте после удаления вирусов (процесс необратим) и больше ни одно приложение не запустится. Ни одно, даже калькулятор — полный карт-бланш, система лежит без палева и далее все в твоих руках", — гласит одна из инструкций, найденная на жестком диске мошенника.

Отмечается, что мошенники специально выставляют высокие цены на свои услуги и всячески пытаются обмануть жертву. Если стоимость "услуг" превысит 17 тыс. руб., фейковый мастер получит половину суммы, тогда как вторая часть, по всей видимости, достается куратору. Прайс-лист мошенников неоправданно высокий. Так, за установку пиратской версии Microsoft Office они берут 10 тыс. руб., хотя за эти деньги можно оформить официальную подписку Microsoft 365 со всей продукцией компании.

Личный счет
Microsoft