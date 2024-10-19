Раскрыты схемы обмана и прайс-лист фейковых компьютерных мастеров

Ставшие жертвой компьютерного мастера-мошенника россияне обнаружили на забытом внешнем жестком диске информацию, связанную с деятельностью таких мастеров. Об этом сообщает Telegram-канал "Бэкдор".

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Среди найденных данных были прайс-листы, инструкции по вредоносным действиям и архивы со скриптами и вирусами. Выяснилось, что мошенники не только завышают стоимость своих услуг, но и активно используют скрытые методы обмана клиентов.

Так, они запускают деструктивные скрипты, включая вирусы и трояны, в рабочей системе, чтобы вынудить пользователей платить за ремонт ПК, который иногда даже может обойтись дороже нового компьютера. В случае отказа от дополнительных услуг, мошенники могут оставить в системе вредоносное ПО, которое активируется через несколько часов или дней, что вынудит жертву снова обращаться за помощью.

"Запускаешь от админа (с правами администратора — "Газета.Ru") при клиенте после удаления вирусов (процесс необратим) и больше ни одно приложение не запустится. Ни одно, даже калькулятор — полный карт-бланш, система лежит без палева и далее все в твоих руках", — гласит одна из инструкций, найденная на жестком диске мошенника.

Отмечается, что мошенники специально выставляют высокие цены на свои услуги и всячески пытаются обмануть жертву. Если стоимость "услуг" превысит 17 тыс. руб., фейковый мастер получит половину суммы, тогда как вторая часть, по всей видимости, достается куратору. Прайс-лист мошенников неоправданно высокий. Так, за установку пиратской версии Microsoft Office они берут 10 тыс. руб., хотя за эти деньги можно оформить официальную подписку Microsoft 365 со всей продукцией компании.