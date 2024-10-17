«Домоседов все меньше»: Спрос на кофе с собой вырос на 25% в сентябре

Еда навынос стала трендом, многие заведения предлагают посетителям еду с собой, из-за чего и меняется культура потребления, сказал НСН Максим Гуральник. Возросший спрос на кофе с собой связан с увеличением числа людей, работающих вне дома, рассказала НСН коммерческий директор сети кофеен Cofix Яна Алхутова. В России с начала года на четверть выросли продажи кофе навынос, передают «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Платформа ОФД».

«В 2024 мы действительно наблюдаем рост спроса на кофе. В среднем на одну кофейню Cofix в этом сентябре мы получили на 25% транзакций больше, чем в начале 2024 года. Мы это связываем с такими внешними факторами, как увеличение количества людей, работающих вне дома, а также с некоторыми внутренними факторами в виде изменения ассортимента и различных маркетинговыми активностей. Наиболее популярными напитками у нас остаются капучино, латте и раф», - отметила Алхутова.

В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов назвал рост спроса на кофе с собой сезонным трендом. «Кофе навынос – это удобно. Сама услуга развивается. Сейчас многое приспособлено для торговли напитком навынос: взял и пошел. Но стоит отметить, что это удобно в большей степени летом. Мы посмотрим, что зимой будет. Это отчасти сезонная тенденция», - сказал собеседник НСН. А вот директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник уверен, что сегодня в России наблюдается тренд на еду с собой.

«У нас выросли цены на 10-20% по сравнению с показателями прошлого года, из-за чего снизилось количество чеков. Цены пришлось поднять из-за роста стоимости сырья, также выросли расходы на труд людей. Самыми популярными позициями у нас остаются капучино, латте и раф. Еда навынос стала трендом, большое количество заведений предлагают еду именно с собой. Думаю, из-за этого у людей меняются привычки, культура потребления», - заключил Гуральник.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что высокие цены на кофе в России будут наблюдаться в ближайший год-два, после чего произойдет откат стоимости.