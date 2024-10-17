Аксаков поддержал предложение по периоду охлаждения по потребкредитам

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение ЦБ РФ ввести обязательный период охлаждение по потребкредитам свыше 50 тыс. рублей. Госдума может принять законопроект уже в осеннюю сессию.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024.

"Я с пониманием отношусь к этой идее. Я думаю, что на следующей неделе мы его [законопроект - прим. ТАСС] внесем", - сказал он, уточнив, что в осеннюю сессию законопроект может быть окончательно принят.

Ранее Банк России сообщил о том, что направил в Минфин предложения для разработки законопроекта о введении обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам и займам свыше 50 тыс. руб. между заключением договора и получением денег. Предполагается, что для сумм до 50 тыс. рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, - 48 часов.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.