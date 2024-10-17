ЦБ предложил ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Центробанк предлагает установить обязательный период охлаждения по потребкредитам и займам. Это значит, что деньги можно будет получить не сразу после заключения договора, а через определенное время. Период ожидания будет зависеть от суммы кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Планируется, что для займа меньше 50 тыс. рублей периода охлаждения не будет. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей - он продлится 4 часа. Если человек хочет взять в кредит большую сумму, ему придется ждать 48 часов.

Впрочем, будут и исключения - кредиты, на которые не будут распространяться периоды охлаждения. Это ипотечные и автокредиты (если деньги будут зачислены сразу на счета автодилеров), образовательные кредиты с участием государства.

Все это прописано в предложениях, которые ЦБ отправил в Минфин России для подготовки законопроекта.