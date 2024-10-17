$97.26+0.24106.08+0.41
Почта

ЦБТ готов запустить сдачу биометрии через приложения банков

Центр биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС) готов реализовывать сдачу биометрии через мобильные приложения банков.

ЦБТ готов запустить сдачу биометрии через приложения банков
© ТАСС

Об этом в ходе форума Finopolis 2024 сообщил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

"Мы готовы реализовать сдачу биометрии через мобильные приложения банков", - сказал Поволоцкий, отвечая на предложение о реализации данной возможности от первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой.

Он напомнил, что сейчас биометрию в ЕБС можно зарегистрировать очно в отделениях банков и онлайн в приложении "Госуслуги биометрия".