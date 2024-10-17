ЦБТ готов запустить сдачу биометрии через приложения банков

Центр биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС) готов реализовывать сдачу биометрии через мобильные приложения банков.

Об этом в ходе форума Finopolis 2024 сообщил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

"Мы готовы реализовать сдачу биометрии через мобильные приложения банков", - сказал Поволоцкий, отвечая на предложение о реализации данной возможности от первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой.

Он напомнил, что сейчас биометрию в ЕБС можно зарегистрировать очно в отделениях банков и онлайн в приложении "Госуслуги биометрия".