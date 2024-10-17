Минэк будет измерять эффективность соцсферы по новому показателю

После продолжительных дискуссий Минэкономразвития убедило социальные ведомства измерять производительность труда работников через показатель «выработки на человека».

Об этом заявил глава министерства Максим Решетников на форуме «Производительность 360», пишет РБК.

«В течение года мы вели очень непростые разговоры с социальными отраслями. Они предлагали измерять производительность доступностью услуг. Для нас большого труда стоило все-таки вернуть их к производительности труда и эффективности», —рассказал Решетников.

По его словам, соцведомства сначала опасались, что «выработка на человека» приведет к дополнительной нагрузке на врачей и учителей.

«Мы им объясняли, что нет, речь об общей производительности на занятого при сохранении стандартов обслуживания», — пояснил министр, не уточнив, как конкретно будут измерять «выработку на человека».

В 2025 году правительство РФ запланировало увеличить финансирование социальных программ и поддержку бюджетников, а также повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, что окажет влияние на индексацию выплат в социальной сфере.