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Решетников: "выработка на человека" станет показателем эффективности в соцсфере

После продолжительных дискуссий Минэкономразвития убедило социальные ведомства измерять производительность труда работников через показатель «выработки на человека».

Минэк будет измерять эффективность соцсферы по новому показателю
© РИА Новости

Об этом заявил глава министерства Максим Решетников на форуме «Производительность 360», пишет РБК.

«В течение года мы вели очень непростые разговоры с социальными отраслями. Они предлагали измерять производительность доступностью услуг. Для нас большого труда стоило все-таки вернуть их к производительности труда и эффективности», —рассказал Решетников.

По его словам, соцведомства сначала опасались, что «выработка на человека» приведет к дополнительной нагрузке на врачей и учителей.

«Мы им объясняли, что нет, речь об общей производительности на занятого при сохранении стандартов обслуживания», — пояснил министр, не уточнив, как конкретно будут измерять «выработку на человека».

В 2025 году правительство РФ запланировало увеличить финансирование социальных программ и поддержку бюджетников, а также повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, что окажет влияние на индексацию выплат в социальной сфере.

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Максим Решетников
Минэкономразвития
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