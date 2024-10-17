В Москве появились демо-карты будущей платежной системы БРИКС

Участники открывающегося в Москве Делового форума БРИКС получают при регистрации промо-карты платежной системы BRICS Pay, передает корреспондент ТАСС. На счету уже находится средства, которыми можно расплатиться за кофе или сувениры.

Карточки двусторонние: на лицевой стороне расположен QR-код, позволяющий зачислить подарочные 500 рублей через приложение платежной системы. С помощью таких QR-кодов можно совершить оплату в трех точках Центра международной торговли, где проходит Деловой форум.

"Это макет банковской карты, которая будет сопряжена с приложением BRICS Pay, - говорится в надписи на обороте. - Вы сможете расплатиться [ею] за товары и услуги 17 и 18 октября 2024 года во всех торговых точках с логотипом BRICS Pay".

Приложение открывается в веб-режиме - через браузер, - а потому универсально для любых платформ. Для регистрации используется адрес электронной почты, однако верификация через сервисы GMail и iCloud работает со сбоями - в отличие от отечественных сервисов Yandex и Mail.ru. После входа в приложение для оплаты используется QR.

Сервис уже работает: корреспонденту ТАСС удалось купить кофе. На кассах также используются мобильные приложения, сканирующие коды.

Согласно информации на сайте платежной системы, BRICS Pay заработала в тестовом режиме, чтобы продемонстрировать возможности технологии.