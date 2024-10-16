Минфин предложил не взимать НДФЛ с выгоды от низких ставок по жилищным кредитам

Граждане, взявшие до конца 2024 года кредиты на жилье, будут освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей из-за низких процентных ставок в их договоре. У заемщика при этом должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет.

Это положение будет учтено в пакете правительственных поправок ко второму чтению законопроекта № 727330-8, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Поправками ко второму чтению предлагается освободить от НДФЛ материальную выгоду, полученную от экономии на процентах по кредитным договорам на приобретение (строительство) жилья или на рефинансирование. Речь идет о договорах, заключенных до 31 декабря 2024 года. У заемщика при этом должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет", - говорится в сообщении.

Материальная выгода возникает, когда заемщик оформляет беспроцентный заем или если уплачиваемые им проценты по жилищному кредиту составляют менее 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, объяснила пресс-служба Минфина.