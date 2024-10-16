Опрос показал, рассчитывают ли россияне получить 13-ю зарплату

83% респондентов, принявших участие в опросе «Авито Работы», рассказали, что ожидают получить 13-ю зарплату в 2024 году, передает портал «Банки.ру».

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39% участников исследования заявили, что работодатель им выдает премию по итогам года. 24% россиян отметили, что им выплачивают премию каждый год, 15% сообщили, что все зависит от определенных обстоятельств. Большинство россиян (71%) получили 13-ю зарплату за 2023 год.

Чаще всего о наличии ежегодной 13-й зарплаты в компании говорили представители таких сфер, как банки и инвестиции (46%), юриспруденция (36%), администрирование (33%), производство (33%), IT (29%).

«О том, что в их компаниях нет такой практики премирования, чаще говорили представители сегментов традиционной торговли (67%), образования и науки (64%), транспорта и логистики (61%)», - пишет портал.

Ранее издание РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и транспортной компанией ПЭК, сообщило, что зарплаты руководителей среднего и высшего звена за первые девять месяцев 2024 года продемонстрировали рост в 1,6 раза к уровням 2023-го.