Что надо знать о налоговых уведомлениях за 2023 год

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать плательщикам уведомления об уплате налогов на имущество и налога на проценты по банковским вкладам за 2023 год, который в 2024 году предстоит уплатить впервые.

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Налог на проценты по вкладам

Налог на доходы от банковских вкладов платится по аналогии с имущественными налогами. Соответственно, по 1 декабря 2024 года включительно предстоит уплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) с суммарных процентов по всем вкладам во всех банках за прошлый год.

Расчет производят банки и передают данные ФНС, поэтому речи о самостоятельных расчетах и заполнении деклараций не идет. Самостоятельно налог потребуется именно что заплатить. Первые уведомления о налоге на проценты по вкладам уже доступны в личных кабинетах налогоплательщиков. В них помимо всего прочего указан итоговый размер выплаты.

Налог рассчитывается не на все доходы по банковским вкладам, а только на доходы, превышающие пороговую необлагаемую сумму. Необлагаемая налогом часть дохода считается по формуле "1 млн руб. умножить на максимальное значение ключевой ставки Банка России на первое число каждого месяца календарного года". В 2023 году максимальное значение ключевой ставки по этой схеме было 1 декабря и составляло 15% годовых.

Налог рассчитывается не на все доходы по банковским вкладам, а только на ту их часть, что превысила 150 тысяч рублей за прошлый год

Таким образом, в нынешний налоговый период необлагаемый доход со вкладов составит 150 тыс. руб. (суммарно по всем вкладам во всех банках). А вот с превышения этой суммы придется заплатить налог либо по ставке 13%, либо по ставке 15%, если плательщик зарабатывает (не по вкладам, а вообще) более 5 млн руб. в год. Этот элемент прогрессивной шкалы был введен ранее, еще до появления полноценной прогрессивной шкалы налогообложения физлиц, закон о которой был принят в этом году и начнет работать с 2025 года. То есть условно при прибыли за 2023 год от процентов по вкладам в 151 тыс. руб. налог составит 130 руб.: 13% от превышения в 1 тыс. руб. Если вы зарабатываете больше 5 млн руб. в год, то 150 руб. И далее по аналогии.

Дата открытия вклада не имеет значения - налог рассчитывается за проценты, полученные именно в 2023 году. От налогообложения процентов по вкладам освобождены унаследовавшие вклад, а также держатели вкладов со ставкой ниже 1% годовых (обычно это вклады "до востребования") и счетов эскроу. В этом году было принято решение о льготе для держателей длинных депозитов сроком свыше 15 месяцев и с выплатой процентов в конце срока, они могут уменьшить налоговую базу вплоть до нуля.

Примерные подсчеты показывают, что исходя из процентных ставок в прошлом году, чтобы заработать за год на процентах 150 тыс. руб. и больше, на депозитах надо было держать не менее 2,1 млн руб. (многое еще зависит и от активности владельца депозита - например, перекладывал ли он деньги со вклада на вклад и как часто). Как следует из данных Агентства по страхованию вкладов, у подавляющего большинства вкладчиков (около 98%) сумма сбережений в банках в прошлом году не доходила даже до страхуемой государством планки 1,4 млн руб.

Примерные подсчеты показывают, что исходя из процентных ставок в прошлом году, чтобы заработать за год на процентах 150 тыс. руб. и больше, на депозитах надо было держать не менее 2,1 млн руб. (многое еще зависит и от активности владельца депозита - например, перекладывал ли он деньги со вклада на вклад и как часто). Как следует из данных Агентства по страхованию вкладов, у подавляющего большинства вкладчиков (около 98%) сумма сбережений в банках в прошлом году не доходила даже до страхуемой государством планки 1,4 млн руб.

Имущественные налоги

Уведомления о необходимости уплатить имущественные налоги за прошлый год также уже доступны как минимум в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте и/или в приложении ФНС. В понедельник такое уведомление получил и корреспондент "Российской газеты". Чуть позднее должны прийти и бумажные версии уведомлений (если плательщик не выбирал их получение сугубо в электронном виде).

Всего до 20 октября планируется направить 61,6 млн уведомлений, рассказывали в ФНС. Из них 40 млн (+17% к 2023 году) - в электронном виде, остальным плательщикам - по почте заказными письмами. Подключить уведомления можно и в личном кабинете на "Госуслугах". При некорректной информации об имуществе в уведомлении нужно обратиться в налоговую: через личный кабинет, очно или почтой.

Рассылку уведомлений ФНС обычно начинает как раз в сентябре, срок уплаты имущественных налогов - по 1 декабря включительно, после этой даты будут назначаться пени. Исключение - налогоплательщики на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавшие от паводка в Оренбургской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев. Кроме того, на 2023 год не были введены имущественные налоги для физлиц в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответственно, на территории этих регионов не будет и рассылки уведомлений.

Объекты налогообложения - машины, квартиры, земельные участки, дома, гаражи и т.д. Проще говоря, за владение многими видами движимого и особенно недвижимого имущества придется заплатить. База транспортного налога рассчитывается исходя из мощности двигателя транспортного средства, по недвижимости - исходя из ее кадастровой стоимости.

61,6 миллиона уведомлений по имущественным налогам планирует отправить плательщикам ФНС до 20 октября

Учитывается информация о периоде владения, коэффициентах, также на имущественные налоги существует ряд налоговых льгот. В случае с автомобилями есть еще и повышающие коэффициенты за авто дороже 10 млн руб. (перечень таких автомобилей обновляет и публикует минпромторг).

Оплатить налоги можно с помощью сервиса "Заплати налоги" или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Это также можно сделать в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ без комиссии. Суммы к уплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи.

Если к ноябрю уведомление так и не будет получено и при этом плательщик точно знает, что у него есть имущество и, например, нет льгот по нему, то нужно обратиться в налоговую инспекцию. Кстати, уведомление не отправляется вообще, если сумма налогов составляет меньше 300 руб.

Тем временем

Рост ставок по вкладам продолжается: крупные банки в сентябре повысили доходность дважды за месяц. Ставка в 22-23% годовых все чаще встречается на рынке, а условия на уровне 19% перестали удивлять и доступны большинству клиентов, причем на разные сроки, следует из предложений кредитных организаций.

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках росла весь сентябрь и в третьей декаде составила 18,71%. Но в реальности можно найти даже более выгодные предложения, чем 19-20%. Банки уже рекламируют доходность и в 25-27%. Это так называемые комбинированные вклады: если вступить в программу долгосрочных сбережений, такую ставку можно получить на два-три месяца. Максимальная сумма вклада не должна превышать размер первоначального взноса в рамках программы.