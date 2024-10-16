Стало известно, сколько денег россияне хранят в банках

Общая сумма сбережений россиян в банках по итогам 2024 года может составить рекордные 56,3 трлн рублей, прогнозирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Его слова приводит газета «Известия».

«В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента», — сказал он.

Для сравнения: в 2023 году портфель розничных пассивов вырос на 23%.

Основная доля сбережений россиян хранится в рублях. Их общий объем на конец года составит порядка 52,6 трлн рублей (+29% год к году).

Крупные банки второй раз за месяц повысили ставки по вкладам

Предприниматели в этом году также активно несли деньги в банки. С января число клиентов малого и среднего бизнеса с открытыми вкладами выросло на 40%. Такое «денежное затоваривание» на депозитах сигнализирует о неуверенности в завтрашнем дне, отмечают финансисты.