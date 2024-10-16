Доллар попадет в шторм: россиянам посоветовали избавиться от валюты

На фоне исторически высоких ставок по депозитам, россиянам со сбережениями стоит воспользоваться уникальной ситуацией и переложить хотя бы часть своих запасов в банки.

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Такой совет гражданам дал депутат Госдумы, известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, продолжать хранить свои личные накопления в долларах, по крайней мере, в ближайшие месяцы, достаточно рискованно. Эксперт не исключил, что в ходе предстоящей президентской кампании в США может произойти любые неожиданные шоки и потрясения, которые могут очень сильно повлиять на оценку американской денежной единицы.

Кто, то решит остаться в этой валюте осенью, будут делать это на свой страх и риск, предупредил специалист. С учётом резко возросшей политической турбулентности в США, ожидать от грядущего голосования и процесса подсчёта его результатов можно буквально чего угодно, предупредил Делягин. Этот период лучше «пересидеть» в рублях, считает экономист.

Благо, на данный момент российские банки готовы предоставлять гражданам очень высокую доходность под 18-19% годовых в зависимости от условий конкретного депозита. Главное, что нужно понимать при открытии вклада, — это то, что для этого необходимо выбирать банк из первой десятки российских финансовых учреждений по объёму привлечённых средств населения.

Именно такие банки, как объяснил эксперт, являются наиболее надёжными. Даже если произойдут какие-то неожиданные катаклизмы, то государство будет до последнего спасать именно системообразующие кредитные учреждения, в отличие от мелких региональных банков, которые достаточно регулярно лишаются лицензии при обычных обстоятельствах.