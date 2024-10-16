Аналитики сообщили о росте зарплат менеджеров среднего и высшего звена

Речь идёт о данных, полученных в январе — сентябре этого года, которые сравнивались с аналогичным периодом 2023-го.

При этом спрос на руководителей этих направлений увеличился на 14%. Об этом со ссылкой на результаты совместного обзора сервиса hh.ru и транспортной компании ПЭК сообщает РБК. В публикации говорится, что быстрее всех рос спрос на менеджеров среднего и высшего звена в гостинично-ресторанном бизнесе, финансовом секторе, ЖКХ и нефтегазовой отрасли.

Отмечается, что чаще всего руководителей ищут в сегменте розничной торговли, IT-индустрии и в организациях, оказывающих услуги бизнесу. При этом в некоторых отраслях спрос на средний и высший менеджмент падает. В частности, снизилось количество вакансий от госучреждений, предприятий лесной промышленности, компаний из сегмента культуры и искусства и образовательных учреждений.