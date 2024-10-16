Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 ноября

В России с 1 ноября 2024 года повысятся пенсии граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. Об этом «Москве 24» рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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По его словам, они будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер повысится с 8 134,88 рубля до 16 269,76 рубля. Эксперт уточнил, что пенсионеры также будут получать страховую часть выплаты, которая не изменится. С начала ноября увеличат размер выплаты членам летных экипажей и работникам угольной отрасли.

«По закону в этих сферах есть свои корпоративные фонды, куда работодатели складывают дополнительные отчисления. Оттуда четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — происходят доплаты к пенсии у этих категорий работников. Размер очень разный, в зависимости от стажа и объема средств, которые поступают в фонд от работодателя», — уточнил Сафонов.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила, что в России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии. Депутат подчеркнула, что индексация пенсий и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и бюджет в России является «социально направленным».