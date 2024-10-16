Дифференцированные тарифы на электроэнергию планируют изменить

ФАС работает над трансформацией механизма дифференцированных тарифов. Об этом сообщили представители службы на IX ежегодной Всероссийской тарифной конференции.

Механизм дифференцированных тарифов направлен на сокращение перекрестного субсидирования и небытового потребления электроэнергии, поясняет пресс-служба ФАС. Например, когда значительные объемы приобретаются по льготным тарифам в коммерческих целях, в том числе для "серого" майнинга.

Тариф первого диапазона "льготный" будет установлен в рамках предельных уровней, предлагает ФАС. Он будет ежегодно индексироваться в соответствии с параметрами социально-экономического прогноза РФ. Его задача - поддержка социально незащищенных слоев граждан.

Тариф второго диапазона - "экономически обоснованный". Он будет учитывать возмещение расходов на услуги по передаче электроэнергии на уровне не ниже экономически обоснованного тарифа на эти услуги.

Тариф третьего диапазона - "как для коммерческих потребителей". Он формируется не ниже цены на электроэнергию на низком уровне напряжения. При нем величина перекрестного субсидирования начнет снижаться.

Служба предлагает утвердить максимальное верхнее пороговое значение потребления для второго диапазона не выше 6000 кВтч/мес. Для первого диапазона - не выше 65% от порога второго. В последующем возможно понижение до 1200 кВтч/мес, отмечают в ФАС.

При этом служба будет учитывать региональные особенности, включая климатические, географические, социальные и сезонные факторы.