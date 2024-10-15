Финансист рассказала, когда годы обучения можно зачесть в рабочий стаж

Финансист Яна Савенкова рассказала, что годы учёбы можно зачесть в стаж для досрочного выхода на пенсию или увеличения размера пенсионных выплат. Для этого нужно соблюсти ряд условий.

После 2002 года, когда законодательство изменилось, в стаж можно зачесть только период, в который сотрудник учился за счёт работодателя, то есть повышал квалификацию либо получал какое-либо дополнительное профобразование, объяснила она в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Эксперт напомнила, что пенсия в России разделяется на страховую и накопительную. Страховую пенсию как раз формирует работодатель, который на период обучения сохраняет за сотрудником его рабочее место, зарплату и уплачивает за него страховые взносы.

«Возможность досрочного выхода на пенсию — это страховой случай, который формируется за счёт выплаты взносов в Соцфонд от работодателя», — уточнила Савенкова.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что бывшим сотрудникам силовых ведомств с 1 октября проиндексировали пенсии на 5,1%.