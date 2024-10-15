ГД одобрила возможность применения ПСН банковским платежным агентам на селе

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые разрешают использовать патентную систему налогообложения (ПСН) банковским платежным агентам в сельских районах. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Законопроект подготовлен для повышения доступности финансовых услуг для населения, проживающего в сельской местности, на отдаленных и малонаселенных территориях, а также стимулирования развития малого предпринимательства на таких территориях в области финансовых услуг путем расширения видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, за счет деятельности банковского платежного агента.

В этой связи предусматривается возможность применения ПСН в отношении услуг банковских платежных агентов (субагентов) по принятию от физического лица наличных денежных средств и их внесению на его банковский счет, а также по выдаче физлицу наличных денежных средств с его банковского счета, оказываемых банковскими платежными агентами (субагентами) этим физлицам при осуществлении ими розничной торговли через объекты стационарной торговой сети в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений.

"В настоящее время жители отдаленных и малонаселенных территорий, в которых нет отделений банков или банкоматов, испытывают сложности с внесением на банковскую карту или снятием с нее наличных. Сейчас такие услуги оказывают крупные супермаркеты, которые заключили договор с банком и получили статус банковского платежного агента. При этом значительное число предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в сельской местности, используют патентную систему налогообложения, которая не применяется к оказанию финансовых услуг", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот пробел предлагается устранить, чтобы жители сел, деревень, небольших городов в случае необходимости могли в любой момент снять со своего счета или положить на него деньги, указал он.