Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет.

Законопроектом предлагается с учетом данных Росстата о продолжительности жизни установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год равным 270 месяцам. Как отметили ранее в пресс-службе Минтруда России, показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии, при этом накопительная пенсия назначается мужчинам с 60, женщинам - с 55 лет.

В 2021 по 2024 годах ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 264 месяца (22 года).

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В пояснительной записке к проекту закона приводятся предварительные данные Росстата за 2023 год, согласно которым численность мужчин в возрасте 60 лет составила 851 276 человек, а численность женщин в возрасте 55 лет - 941 791 человек. Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 17,7 и 27,04 года соответственно.