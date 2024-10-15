Названы вакансии с высокими зарплатами для пенсионеров

В нынешнем году наблюдается увеличение на 14 % спроса со стороны работодателей на сотрудников пенсионного возраста.

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«Больше всего возросло количество вакансий в IT-секторе, где число предложений увеличилось в 2,8 раза. На втором месте стоят стажировки с ростом в 55,8 %. Замыкает тройку лидеров сфера культуры и образования с увеличением на 55,0 %. Эти данные приведены порталом «Работа.ру», – пишет Life.ru.

Также заметно увеличилось число предложений для пенсионеров в области маркетинга, рекламы, финансов и услуг. Сотрудники с обширным опытом становятся особенно ценными в узкоспециализированных областях, таких как консультирование по редким технологиям.

Средняя зарплата выросла на 17,8 % по сравнению с 2023 годом, и 41 % российских компаний уже повысил оклады в третьем квартале. Причиной увеличения интереса к возрастным кадрам является демографическая яма 1990-х годов, отмечает Александр Ветерков из «Работа.ру».

Наибольший интерес представляют рабочие специальности. В промышленности зарплаты даже для новичков составляют 150–200 тысяч рублей. Например, оператор ЧПУ может зарабатывать до 215 тысяч рублей в месяц, а сварщики – до 290 тысяч.

Напомним, депутат Бессараб раскрыла, какие виды пенсий увеличатся в 2025 году.