Экономист посоветовал россиянам защищать доступ к своим персональным данным

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при российском правительстве Игорь Балынин объяснил, что мошенники могут получить доступ к вкладам граждан только в случае получения доступа к персональным данным.

Следует сохранять пароли от личных кабинетов в банке, не носить их с собой в кошельках во избежание риска потери, а также не вводить их в приложении банка, находясь в людных местах, предупредил он в беседе с «Газетой.Ru».

Также не следует предоставлять незнакомым людям личную информацию.

«Речь идёт не только о пароле в банке, но и паспортных данных, сведениях об открытых договорах в той или иной кредитной организации (например, дата и номер договора), кодовом слове, и экспресс-коде, полученном в виде смс», — уточнил Балынин.

Кроме того, экономист рекомендовал не переходить по непроверенным ссылкам и не устанавливать подозрительные приложения. Он также призвал ежемесячно менять пароль от входа в личный кабинет банка.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, как защитить свои персональные данные.