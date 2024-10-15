Юрист предупредила о поддельных квитанциях на оплату ЖКУ

Ведущий юрист юридической компании «Архипова и Партнёры» Ильмира Носик предупредила, что мошенники могут рассылать поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и использовать различные уловки для обмана граждан.

При получении подозрительной квитанции с указанием новой организации следует по адресу жительства на сайте госуслуг найти информацию об управляющей компании и удостовериться, что все данные совпадают с указанными в платёжке, посоветовала она в разговоре с «Газетой.Ru».

Часто фейковые квитанции могут не отличаться от привычных, заменены в них бывают только реквизиты или QR-код. Поэтому необходимо внимательно сверять все сведения, особенно персональные данные, адрес и номер лицевого счёта, отметила Носик.

Кроме того, по её словам, жильцам надо отслеживать информацию о смене управляющей компании. Для сверки реквизитов можно обратиться туда лично либо позвонить по телефону, заключила юрист.

Ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, какой алгоритм используют мошенники, которые под предлогом бесплатной замены бытовых приборов учёта получают доступ к персональным данным жителей и выводят деньги с их счетов.