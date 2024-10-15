В ДНР зарплата работников пищепрома увеличилась в два раза

Средняя заработная плата работников пищевой и перерабатывающей промышленности в Донецкой Народной Республике (ДНР) достигла почти 46 тыс. рублей, сообщил ТАСС и.о. заместителя председателя правительства региона-министра агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

"В сравнении с аналогичным периодом 2022 года среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве выросла на 42,5%, а отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, занимающихся производством пищевых продуктов и напитков, - вдвое", - сказал Крамаренко.

Он добавил, что такие данные статистики за первые шесть месяцев 2024 года. Среднемесячная зарплата штатных работников сельского хозяйства достигла 35,2 тыс. рублей, а сотрудников сфера пищепрома - 45,8 тыс. рублей.

В июне Крамаренко сообщил ТАСС о планах направить аграриям ДНР в 2024 году более 900 млн рублей господдержки.