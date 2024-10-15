Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребкредитов

Россияне предстоящей весной смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Мера начнет действовать с 1 марта. Закон приняли для того, чтобы противостоять мошенничеству. Подчеркивается, что гражданам будет необходимо осуществить подачу такого заявления через портал госуслуг или в МФЦ.

Снять самозапрет можно будет по аналогичной процедуре. И это можно будет сделать неограниченное число раз. Власти отмечают, что информация о наложенном самозапрете попадет в кредитную историю.

Кабмин пояснил, что граждане не смогут устанавливать самозапреты на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.

Ранее сообщалось, что Банк России готовится к введению «правила одного займа» для микрофинансовых организаций.