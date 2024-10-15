Россияне смогут устанавливать запрет на выдачу потребительских кредитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 15 октября, подписал постановление, согласно которому россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов.

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Инициатива вступит в силу с 1 марта 2025 года. Соответствующее заявление можно будет подать в любом отделении МФЦ. Кроме того, законодатели уточнили, что запрет можно будет снять с помощью заявления. Все данные, которые предусматривает процедура, будут хранится в личном кабинете человека и отражаться на кредитной истории, пишет ТАСС.

22 июня президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым введены налоговые преференции для компаний, работающих в рамках свободных экономических зон в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, Путин подписал закон, согласно которому на государственные предприятия новых регионов не будет распространяться взыскание по обязательствам, которые эти компании имели до присоединения областей к стране.