Россиянам раскрыли, безопасно ли расплачиваться улыбкой

В настоящее время все более широко применяется биометрия как способ идентификации. К ней относят отпечатки пальцев, голос, черты лица. Кандидат технических наук, CEO образовательного центра для ИТ специалистов STENET school, архитектор ИТ-решений, лектор Российского общества «Знание» Егор Марюшко раскрыл в беседе с «ФедералПресс», насколько это надежно.

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«Если говорить про надежность биометрического способа защиты, то каждый человек уникален и индивидуален. Подделать отпечаток пальцев довольно сложно, подделать сетчатку глаза еще сложнее, ДНК подделать практически невозможно. Поэтому как уникализация какого-либо человека биометрия идеально подходит. Именно это помогает ей активно развиваться», – отмечает специалист.

Егор Марюшко также упомянул то, что ведущие производители электроники уже давно используют в своих системах и инструментах, например, для разблокировки телефона по лицу. Он также отметил, что эти ведущие компании проводят специализированные конкурсы, в которых предлагают вознаграждения за взлом. На текущий момент самое большое вознаграждение за взлом составляет миллион долларов Назначено оно было в 2019, но получить его пока никто не смог.

«Сами биометрические данные хранятся в фрагментированном и обезличенном виде, таким образом восстановить по ним внешность и сопоставить ее с персональными данными человека практически невозможно», – указал эксперт.

Специалист добавил, что этот метод идентификации будет и дальше совершенствоваться и глубже внедряться в жизнь.

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