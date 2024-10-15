В России вырастут страховые пенсии

В России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии.

Об этом рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Наша экономика сегодня занимает четвертое место в мире, и мы позволяем себе на уровне роста бюджета рост социальных гарантий и льгот», — заявила она.

Депутат подчеркнула, что индексация пенсий и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и бюджет в России является «социально направленным».

До этого сообщалось, что средний размер страховой пенсии на конец 2024 года составит 21 846 рублей, на конец 2025-го — 23 481 рубль. Кроме того, средняя страховая пенсия по старости на конец текущего года составит 22 375 рублей, а на конец 2025-го — 24 059 рублей.

30 сентября правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на 2025–2027 годы. Самой крупной расходной статьей бюджета на 2025 год станет национальная оборона, на которую придется 32,4% расходов (13,49 трлн руб.). На втором месте — социальная политика, на нее придется 15,7% расходов. При этом на третьем месте — национальная экономика с 10,5% расходов, а на четвертом — нацбезопасность и правоохранительная деятельность с 8,3% расходов.