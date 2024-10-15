Рекордное число россиян стали банкротами во внесудебном порядке

В третьем квартале этого года 12,6 тыс. должников были объявлены банкротами во внесудебном порядке, это на 3,3 тыс. больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».

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С начала 2023 года статус финансово несостоятельных получили 23,3 тыс. человек, а за все время существования внесудебного банкротства в стране — 41,7 тыс., отмечает издание.

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Таким образом, больше половины российских должников из тех, кто банкротился через многофункциональные центры (МФЦ), были признаны финансово несостоятельными в текущем году.

Издание подчеркивает, что с помощью упрощенного банкротства гражданам удалось списать долги на 17,1 млрд руб.

Воспользоваться внесудебным банкротством могли россияне с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. руб., которые подтвердили, что не могут расплатиться с долгами из-за отсутствия имущества или финансовых возможностей. В 2023 году лимит по сумме долга был расширен. Нижняя граница уменьшилась до 25 тыс. руб., верхняя выросла до 1 млн руб.

2 октября юрист Ирина Нигматуллина сообщала, что если приставы арестовали единственное жилье у человека, его могут признать банкротом и закрепить жилплощадь за ним. В таком случае квартиру не заберут.

Ранее юрист ответила, спишется ли ипотека и другие кредиты при банкротстве.