Sovcombank Wealth Management резко повысил ставки по вкладам

Клиенты Sovcombank Wealth Management* теперь могут открыть вклад под 25% годовых. Компания решила сделать доходность своих депозитов более привлекательной в преддверии возможного повышения ставки ЦБ.

Sovcombank Wealth Management объявил о значительном повышении процентных ставок по всей линейке вкладов для клиентов привилегированных категорий. На сроки два и три года банк предлагает возможность оформить депозиты под 23 и 25% годовых соответственно.

«На сегодняшний день это лучшее предложение по вкладам на рынке, которое предоставляет нашим клиентам отличную возможность зафиксировать доход на длительный период. Мы внимательно следим за макроэкономической ситуацией и учитываем аналитические прогнозы наших специалистов, чтобы предложить клиентам самые выгодные условия», — отметила управляющий директор Sovcombank WM Екатерина Серединская.

Решение сделать доходность своих вкладов более привлекательной в Совкомбанке объяснили возможными изменениями в монетарной политике ЦБ. Так, согласно прогнозу компании, уже до конца 2024 года регулятор может поднять ключевую ставку с нынешних 19 до 22% годовых.

Как уточнили в Совкомбанке, предложение по вкладам может быть изменено после 25 октября, если ЦБ пересмотрит ключевую ставку в разрез с прогнозом аналитиков. При этом для клиентов, уже оформивших депозит, ставка останется неизменной до конца срока его действия.

Повышенные проценты доступны для клиентов, подключивших один из пакетов услуг Wealth Management. Оставить заявку можно на сайте банка, отметили в пресс-службе компании.

* «Совкомбанк. Управление благосостоянием»

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