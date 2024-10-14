Названы лучшие способы экономить на продуктах

Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, как можно сэкономить на продуктах. По словам старшего повара Conversation cafe и Friends Forever Вадима Панина, в данном случае целесообразно составить меню на неделю. Это позволит понять, какие блюда следует приготовить и какие покупки – исключить.

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Эксперт также советует не ходить в магазин голодным. Он пояснил, что это приводит к ненужным тратам. Кроме того, собеседник рекомендует ограничить время на покупки, строго придерживаться списков. Еще один способ сэкономить - использовать оставшиеся продукты, отметил Панин. Он советует создать специальные дни для разбора холодильника.

Финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов отметил, что россиянам стоит пользоваться ассистентом ChatGPT. Так, можно показать нейросети список продуктов и попросить порекомендовать блюда, которые из них можно приготовить, в том числе с рецептами, подчеркнул он. Также Енанов рекомендует пользоваться кешбэк-сервисами. Они возвращают часть потраченных средств, что позволяет сократить расходы на продукты, пояснил собеседник.

Ранее совместный отчет «Новое российское общество: потребительские траты и бренды» компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир» показал, что россияне ежегодно собираются экономить на путешествиях за границу (26%), на предметах роскоши (21–23%) и на досуге и развлечениях (11–13%).