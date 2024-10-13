Россиянам назвали два самых выгодных способа вложения денег

Два самых выгодных способа вложения денег для массового инвестора — фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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Специалист отметил, что сегодня речь в большей степени идет о сохранении денег в условиях высоких процентных ставок, прежде всего ключевой ставки.

«Основными наиболее привлекательными видами активов для массового инвестора являются фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты. Эти инструменты привлекательны тем, что они получают доходность по повышенным ставкам, а те инструменты, которые находятся в портфеле, скажем, у фондов денежного рынка, не обесцениваются от повышения ключевой ставки», — рассказал экономист.

Мне кажется, что сегодня эти два инструмента наиболее важны для частных инвесторов — Александр Абрамов, экономист.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что совет директоров Банка России уже 25 октября повысит ключевую ставку с 19 до 20 процентов годовых.

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2 октября зампред Банка России Алексей Заботкин высказался о том, что ужесточать денежно-кредитную политику в РФ следовало начать раньше. Он также подтвердил, что в ЦБ допускают возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.