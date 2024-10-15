В России резко подорожали новогодние корпоративы

В России стоимость проведения новогодних корпоративов в 2024 году выросла на 30% в сравнении с результатами 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на ассоциацию компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence.

В ассоциации уточнили, что сейчас минимальная стоимость организации мероприятий начинается от 10 тыс. рублей на человека. При этом верхняя планка цены не ограничена.

По словам основателя международного ивент-агентства «Мандариновая лиса» Екатерины Лисейчевой, сейчас небольшой корпоратив в офисе на четыре часа обойдется в компании 3-4 млн рублей. При этом стоимость организации мероприятия на арендованной площадке с программой начинается от 15 млн рублей.

Причинами роста стоимости проведения корпоративов называют подорожание фуршетов, дефицит специалистов и увеличение гонораров приглашаемых на праздник артистов. При этом число мероприятий, по данным MICE Excellence, остается на уровне 2023 года.

В сентябре компания PROFI EXPORT Group провела исследование, в котором определила, что больше половины — 62% — россиян одобряют проведение корпоративных мероприятий. При этом 49% респондентов отметили, что ожидают подарков от компании на праздники.