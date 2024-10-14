Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня. Она сократится благодаря празднованию Дня народного единства, ежегодно отмечаемого, 4 ноября.

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При этом россияне будут работать шесть дней на предшествующей неделе — с 28 октября по 2 ноября, передает РИА Новости.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо этого сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха, напомнила юрист Ольга Владимирова.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip объяснил, как в 2025 году отдохнуть 62 дня, взяв только 28 дней отпуска. При этом надо будет брать один двухнедельный отпуск летом, а остальные — перед государственными праздниками или после них.

4 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025. Россияне будут отдыхать 11 дней на Новый год и два раза по четыре дня в мае. В то же время в марте и феврале длинных праздников не будет.

До этого Совет Федерации одобрил закон, который определяет порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении сотрудника. Как будет работать новое правило, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.

Текущий год является високосным. Это значит, что в нем рабочих дней прибавится: станет на один больше — всего их будет 248. Каким календарь-график будет в 2024 году — в материале «Вечерней Москвы».