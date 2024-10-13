Эксперт рассказала о самых необычных страховках

Страхование всегда развивалось параллельно с научно-техническим прогрессом и эволюцией жизненных потребностей клиентов. Но вместе с тем в нем есть место и для нестандартных запросов. Например, на мировом рынке есть страховки от похищения инопланетянами, зомби-апокалипсиса, встречи с привидением или полтергейстом.

О самых необычных страховках рассказала "Российской газете" профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина.

Она пояснила, что, страхуя человека от зомби-апокалипсиса или похищения инопланетянами, страховщики ничем не рискуют, поскольку доказать причину возникновения ущерба клиенту практически невозможно.

Страхование на случай травмы при занятиях спортом весьма распространено во всех странах. "Но в последнее время с ростом популярности виртуальных игр, в частности фэнтези-футбола, появились страховые компании, готовые предоставить полис, защищающий владельца фэнтези-команды от финансовых потерь на случай травмы ключевого игрока, покрывает расходы, связанные с вступлением в лигу", - рассказывает Челухина.

Многие участники фэнтези-футбольных лиг играют на деньги, что делает фэнтези-футбол индустрией, оцениваемой в миллиарды долларов. По данным Торговой ассоциации фэнтези-спорта (FSTA), средний игрок в течение года тратит 556 долларов на расходы, связанные с лигой.

Для многих представляется необычным полис страхования домашних животных (собак, кошек, птиц и рыб), например, на случай их утраты, гибели или возникновения ветеринарных расходов. Страховщики готовы страховать и экзотических животных, таких как земноводные, рептилии, обезьяны, кенгуру. Бывают договоры страхования сельскохозяйственных, служебных, зоопарковых и домашних животных. Страховой тариф, например, при страховании домашних кошек и собак от болезней, пожара и несчастных случаев составит 1,26% от страховой суммы. Естественно тариф корректируется в зависимости от особенностей породы животного, условий содержания, возраста.

Также к разряду необычных относят страхование частей тела или редких профессиональных навыков. Известны примеры страхования ног футболистов, пальцев и голоса музыкантов, продолжает эксперт. Компания Costa coffee застраховала вкусовые рецепторы своего главного дегустатора, Somerfield - обонятельную систему своего главного закупщика вина. "Все эти объекты страхования только кажутся экзотическими. Фактически все они относятся к страхованию финансовых рисков физических лиц и компаний, поскольку наступление страхового риска приводит к утрате способности зарабатывать или снижению прибыли", - продолжила Челухина.

Она отметила, что сегодня не составляет особой проблемы застраховать предметы искусства, коллекции, раритетные или переоборудованные автомобили как юридическим, так и для физическим лицам.

Также есть страхование от критических заболеваний.