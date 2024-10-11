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В России ухудшились условия кредитования

До конца года выдача потребительских займов в России может замедлиться по сравнению с нынешними темпами. Об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Его цитирует ТАСС.

В России ухудшились условия кредитования
© РИА Новости

По его словам, данный сегмент кредитования охлаждается на фоне регуляторных ограничений Банка России. Он оценил наблюдаемое сокращение как довольно резкое, но подчеркнул, что потребность россиян в таких ссудах вовсе не снизилась. Сказывается высокая ключевая ставка и ограничения, введенные Центральным банком. В таких условиях кредитные организации повышают требования к клиентам и ухудшают условия кредитования.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков нашел охлаждение потребкредитования нормальным явлением. Он считает, что в результате рынок станет более спокойным.

«Серьезного снижения потребительского кредитования не произойдет, и это связано с тем, что доходы населения растут более быстрыми темпами, люди увереннее себя чувствуют и готовы покупать», — сказал парламентарий.

В конце лета средний размер потребительского кредита упал на семь процентов. Если в июле он достигал 177,3 тысячи рублей, то в августе уменьшился до 164,9 тысячи рублей.

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