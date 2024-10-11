ЦБ заявил о безрассудных кредитных тратах россиян

Порядка пятой части (20 процентов) от выданных микрозаймов россияне тратят на ставки на спорт и онлайн-казино. О высокой зависимости граждан от азартных игр и их безрассудных кредитных расходах заявил глава департамента небанковского кредитования Центробанка (ЦБ) Илья Кочетков. Его слова приводит газета «Известия».

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Подобный вывод аналитики его отдела сделали исходя из сведений о фактических тратах по банковским картам нескольких миллионов клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО). При этом у некоторых МФО доля подобных займов может значительно превышать среднее значение по рынку. В то же время отдельные клиенты таких организаций тратят на ставки весь размер одобренного кредита, посетовал Кочетков.

Такое финансовое поведение клиентов МФО является недальновидным и приводит к еще большей закредитованности, особенно с учетом высоких процентных ставок, под которые подобные финорганизации выделяют заемные денежные средства. На этом фоне Кочетков призвал граждан быть более бдительными в этом вопросе и не обращаться за микрозаймами к алчным кредиторам. В противном случае, подчеркнул глава департамента ЦБ, россияне рискуют столкнуться с запредельными ставками по микрозаймам и некорректными методами взыскания задолженности при просрочке минимального платежа.

Ранее о высокой зависимости россиян от ставок на спорт заявлял и заместитель министра финансов Иван Чебесков. Согласно его данным, по итогам 2023 года граждане потратили в букмекерских конторах в общей сложности 1,2 триллиона рублей, хотя в 2019-м суммарная выручка подобных организаций в стране оценивалась всего в 210 миллиардов. Чебесков подчеркнул, что в настоящее время ставки ежегодно делают порядка шести миллионов россиян.