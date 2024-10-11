Россияне рассказали, куда потратили бы выигрыш в 100 млн. рублей

Более половины российских граждан потратили бы выигранные в лотерее деньги на недвижимость. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

Респондентам задали вопрос, на что ушла бы сумма в 100 млн рублей. Так, 56% участников исследования заявили, что они бы вложили деньги квартиру или дом с земельным участком. Еще 27% опрошенных стали бы обладателем автомобиля, 17% вложили бы деньги в бизнес, 16% россиян на выигранные деньги отправились бы в путешествие. 15% выразили желание помочь родителям, 14% — пожертвовать часть выигрыша на благотворительные цели.

«По 7% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 6% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 5% опрошенных расходовали бы выигрыш на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов», — отметило агентство.

Ранее портал «Банки» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» сообщил, что чуть менее четверти российских граждан (23%) ждут увеличения дохода в IV квартале 2024 года. Доля тех, кто не ожидает роста, составляет 44%.