Россияне стали меньше переводить денег за рубеж

Объем переводимых денежных средств из России за границу в январе — августе снизился на 14%, до 527,2 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

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Для сравнения: по итогам первых восьми месяцев 2023 года россияне перевели за рубеж 613,1 млрд рублей, а за аналогичный период 2022-го — 1,02 трлн рублей.

При этом объемы остатков в иностранной валюте на счетах граждан РФ в зарубежных банках за период заметно выросли. Так, на 1 сентября этого года сумма составляла 7,2 трлн рублей по сравнению с 2,76 трлн рублей к началу осени 2022-го.

Одна из причин такого существенного увеличения остатка связана с валютной переоценкой, объясняют аналитики. За последние несколько лет рубль заметно ослаб. Курс вырос с порядка 60 рублей за доллар до почти 100 рублей за доллар.