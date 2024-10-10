Экономист предложил ввести налог на бездетность в размере 40 тыс. рублей

Налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей предложили ввести в России. С подобным предложением выступил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

По его словам, налог будет распространяться и на тех, кто не имеет детей по медицинским показаниям и на тех, у кого всего один ребенок в семье. По мнению Зубца, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране необходимо иметь как минимум двоих детей.

— Если у вас в семье один ребенок, то налог на неполную «детность» тоже должен быть. Только в уменьшенном размере, — объяснил Зубец.

Экономист Алексей Кричевский, в свою очередь, возмутился предложением Зубца, напомнив, что во многих регионах средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей, а в сельской местности еще меньше. Он также подчеркнул, что воспитывая ребенка, семьи тратят крупные суммы, а налог на бездетность лишь усугубит финансовую ситуацию.

— Тогда вопрос: эти 30–40 тысяч в месяц государство должно полностью перечислять на счета многодетных семей, получается? Или большая часть уйдет на зарплату таким вот инженерам сочнейших мыслей, — заявил Кричевский в эфире НТВ.

Налог на бездетность, который предложил ввести депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, можно было бы ввести в России только после обеспечения молодежи социальными гарантиями. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, в нынешней тревожной ситуации говорить о «наступлении на какие-то права на частную жизнь» недопустимо.

До этого депутат Государственной думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказал мнение о том, что в России стоит вернуть налог на бездетность. По его словам, цель мужчины — это имя и дети. При этом он также поддержал предложение о запрете идеологии чайлдфри.