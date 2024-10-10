Россияне назвали справедливую сумму компенсации за овербукинг

Большинство россиян (69%) считают, что авиакомпании должны выплачивать не менее 40 тыс. рублей в качестве компенсации пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга. Об этом пишет АТОР со ссылкой на собственный опрос.

13% респондентов удовлетворила бы выплата в размере 30-40 тыс. рублей. Еще 10% сочли бы справедливой компенсацию в 20-30 тыс. рублей. При этом только 8% готовы получить менее 20 тыс. рублей за пропуск рейса из-за овербукинга.

Российский союз туриндустрии еще в начале года призывал создать компенсационный механизм, который бы защищал интересы авиапассажиров в случае овербукинга. На днях вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил Минтрансу РФ запретить овербукинг или разработать систему справедливых компенсаций пассажирам в подобных случаях.