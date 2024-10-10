В бюджете нашли деньги на повышение зарплат полицейским

В проекте бюджета увеличили расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. На повышение зарплат сотрудникам полиции направят около 26 миллиардов рублей в 2025 году, сообщил замглавы Минфина Алексей Липаев на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 10 октября. Но при этом не удалось решить вопрос жилищного обеспечения работников силовых ведомств. Очередь нуждающихся в квартирах растет, а денег на всех не хватает.

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Откуда взяли дополнительные средства

Основные приоритеты при формировании проекта бюджета — выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности страны, полноценное финансирование мероприятий, связанных с безопасностью. «Расходы в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности составят 3,459 триллиона в 2025 году, 3,565 триллиона в 2026 году, 3,744 триллиона в 2027 году. Каждый год они увеличиваются», — сказал Алексей Липаев. Ежегодно эта сумма составляет примерно 1,5 процента от ВВП. По некоторым социально значимым вопросам удалось найти компромиссные решения и дополнительные ресурсы.

«Дополнительное финансирование МВД в 2025 году составит около 39 миллиардов рублей», — сообщил Алексей Липаев.

Из них на увеличение зарплаты работников направят в 2025 году 26,6 миллиарда, в 2026 — 27,6 миллиарда, и в 2027 году — 28 миллиардов рублей.

Откуда взяли эти средства, спросил зампред думского Комитета по безопасности Анатолий Выборный. Замглавы Минфина ответил, что доходы получили за счет увеличения государственных пошлин, связанных с миграционной деятельностью. С 1 июля выросли пошлины за получение вида на жительство и российского паспорта, за многократное пересечение государственной границы России. Больше стали взимать с работодателей, нанимающих иностранных рабочих.

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