Названы пять способов удачно вложить рубли

Есть несколько способов удачно вложить российские рубли. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Горбунова изданию «Аргументы и Факты».

Так, по словам эксперта, один из самых простых способов сохранить деньги - открыть банковские вклады под высокий процент. Кроме того, более популярным становится фондовый рынок. Статистика открытия брокерских счетов демонстрирует уверенный рост - за сентябрь их число выросло на 437 тысяч до 33,8 миллионов, отметила Горбунова.

Самый консервативный способ вложения - ценные бумаги, доходность которых ежемесячно растет, указала специалист. Также, она обратила внимание на такой способ, как вложения в недвижимость.

«Но у инвестиций в недвижимость есть такие риски как высокий порог входа и невысокая доходность, также в большинстве случает недвижимость нельзя продать быстро», — отметила Горбунова.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на ряд кредитных организаций сообщила, что крупные российские банки стали предлагать все большую доходность по вкладам в китайской валюте.