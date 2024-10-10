Первый зампред Сбера рассказал о росте портфеля средств физических лиц

За 12 месяцев портфель средств физических лиц в Сбере вырос более чем на десять триллионов рублей, это очень приличный рост, рассказал в интервью телеканалу НТВ первый зампред Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, это рост, который справедлив для всей системы, и в Сбере это отслеживают.

«Но, в общем-то, у нас получается сейчас вложение в депозиты, это очень выгодное вложение. Если мы смотрим ставку инфляции, уровень инфляции и уровень тех доходов, которые можно получить по вкладам, мы видим, что десять плюс процентов реальная доходность. Это уникальная ситуация, на самом деле, на рынке», — добавил Ведяхин.

Он также отметил, что реальную доходность надо мерить относительно инфляции.