Стала известна сумма, которую в России считают порогом бедности

Российские граждане заявили, что для них порог бедности – сумма заработка в 43 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Также опрос показал, что россияне считают богатыми тех, кто каждый месяц получает свыше 860 тысяч рублей. Кроме того, социологи выяснили, что для счастья граждан устроила бы сумма заработка в 250 тысяч рублей в месяц.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в минувшем году уровень бедности в России обновил исторический минимум — за чертой бедности проживали 13,5 млн человек или 9,3% населения.

Ранее «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России сообщили, что на увеличение реальных доходов граждан РФ влияет ценовая стабильность. В ЦБ уточнили, что регулятор проводит такую денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию до устойчиво низких значений. Центробанк считает, что годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5–7,0%.