Налог на бездетность предложили ввести для россиян старше определенного возраста

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец считает, что налог на бездетность должны платить женщины старше 35 лет и мужчины старше 40 лет. Об этом он заявил в беседе с Daily Storm.

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Депутат утверждает, что средняя зарплата в России к данному моменту составляет 85 тыс. руб, то есть семья из двух человек получает 170 тыс. руб.

«Из них 40 тысяч — это не проблема. Если человек не в браке, значит брать с него в половинном размере. Надо понимать, что этот налог надо взимать не с молодости, а при достижении определенного возраста. Это 35 для женщины и 40 для мужчины», — сказал он изданию.

По мнению экономиста, введение подобного налога позволит восполнить траты на государственный проект по демографии. Собранные с бездетных семей средства, считает он, должны пойти на содержание ребенка в другой семье.

8 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе идей о налоге на бездетность.