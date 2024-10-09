Названа стоимость подключения дома к газу

Стоимость газификации частного дома в России составляет 100-120 тыс. руб. Такую информацию озвучил гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов на Петербургском международном газовом форуме, передает ТАСС.

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В эту сумму входит покупка российского котла за 26-30 тыс. руб., газовой плиты за 15 тыс. руб., а также обустройство газового хозяйства внутри дома, установка узла учета, счетчиков, газоанализаторов и прокладка труб от дома до границы участка.

Густов отметил, что для 13 категорий населения предоставляется государственная субсидия в размере 100 тыс. руб. Благодаря росту числа отечественных производителей оборудования и господдержке, темпы подключения домов к газу достигли 6,5-7 тыс. в неделю или 1 тыс. в день.

По оценке ФАС, сделанной в начале 2024 года, стоимость подключения газового оборудования в РФ составляет 115 тыс. руб.

В конце прошлого года кабмин облегчил льготникам доступ к субсидиям на проведение газа.