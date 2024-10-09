Россияне будут платить за электричество по-новому

ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Ведомство определило минимальные и максимальные значения для разных регионов России. Об этом пишет "Российская газета".

В Москве плата за свет вырастет с нынешних 6,99 руб. до 7,87 руб. за киловатт-час. В Санкт-Петербурге тариф поднимется с 6,19 до 6,97 руб. Самые низкие тарифы установлены для ЛНР, ДНР и Иркутской области — менее 2 руб. за киловатт-час. Наиболее высокая стоимость электроэнергии ожидается на Чукотке — до 11,36 руб. за киловатт-час.

По словам д.э.н., профессора кафедры статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА Татьяны Бурцевой, средняя цена на электроэнергию для населения в России составляет 4,72 руб. за кВт.ч, что в три раза ниже среднемировой.

"В мире средняя цена — $0,157 за кВт.ч. Самые высокие цены в Европе — $0,228, самые низкие в Азии — $0,082. В России цена — $0,05 за кВт.ч. При этом потребление электроэнергии на душу населения в нашей стране составляет около 1,2 тыс. кВт.ч в год, а годовые затраты — $60", — отметила Бурцева.

До этого в Госдуме предложили меры по снижению негативного эффекта от роста цен на ЖКХ.